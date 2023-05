La boda de Isa Pantoja podría estar en peligro: Miguel Vilas, examigo de Asraf, desenmascara al superviviente

Miguel Vilas, examigo de Asraf, desvela lo que hay detrás de la relación de Isa Pantoja y Asraf Beno

La reacción de Isa Pantoja a las imágenes de Asraf besando a un chico

La polémica sigue persiguiendo a Isa Pantoja y Asraf Beno, tras varias semanas estando en el centro de la diana debido a distintas informaciones que afectan de manera directa a la pareja, ahora, ‘Socialité’ ha conseguido información sobre el concursante de ‘Supervivientes’ que podría poner en peligro la boda de la pareja.

El programa ha investigado y se ha puesto en contacto con Miguel Vilas, ex amigo de Asraf que compartió reallity con el novio de Isa Pantoja. Según indica Javier de Hoyos, reportero del programa, Miguel ha desvelado que durante los años que ha tenido relación con la hija de la tonadillera y Asraf, Isa Pi le preguntó si había pasado algo entre su novio y él.

‘’Una vez ella me preguntó en un coche, me dijo directamente ‘¿Tú has estado con mi pareja si o no?’ Y yo le contesté lo mismo, en plan, le dije que yo de eso no hablo, que tiene que hablarlo con el implicado, osea, yo no soy quién para decir nada de esta persona’’.

Miguel Vilas destapa con sus palabras cómo Isa Pantoja se preocupa en más de una ocasión por las amistades especiales que mantiene Asraf Beno con otros hombres, además, el influencier afirma que Asraf está con la hija de Isabel Pantoja por interés: ‘’Dice, no, a mí lo que me gusta es la tele y quiero seguir en la tele y si me tengo que enrollar con la más fea, pues la más fea’’.

El ex amigo de Asraf ha dado a entender que la relación de la pareja estaría planeada desde antes de que ambos entrasen en un reality. Ha explicado que Asraf es muy calculador y que antes de entrar en el reality ya había unos papeles repartidos entre representantes y representados.

Miguel Vilas no deja títere con cabeza y acusa directamente a Asraf de algo que no le dejaría en muy buen lugar: ‘’Le podéis preguntar algún día cómo llamaba a Isabel Pantoja delante de mí y de mis amigos, con qué término la llamaba. Me da pena porque al final es una chica que digo, pobrecita…En plan, es un camelador''.