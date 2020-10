Anabel Dueñas rompe su silencio y responde a quienes insinúan que está secuestrada por Rocío Carrasco

El musical ‘Qué no daría yo por ser Rocío Jurado’ llegó a Boadilla del Monte la tarde del sábado. El espectáculo producido por Rocío Carrasco y Fidel Albiac ofreció dos funciones a los fans de ‘la más grande’ y fue un éxito, aunque a Kiko Matamoros no le gustó nada a raíz por la crítica tan feroz que hizo en ‘Sábado Deluxe’.

Anabel se toma todo este asunto con humor: “Quiero pedir un rescate pero que a mi familia no se lo pidan porque no tenemos burdeles”, son sus palabras. “Me he traído el pañuelito verde para que me rescaten”, añade.