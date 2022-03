Un exconcursante de 'Gran Hermano' escribe al Papa Francisco para tener su bendición por ser gay

En la carta que escribe al Papa, Dámaso comparte algo íntimo: “Soy fiel creyente y voy a misa , pero nunca comulgo porque no sé si Dios estaría feliz conmigo. Soy homosexual y me haría feliz contar con su bendición ”. Dámaso se muestra así preocupado porque tiene dudas de “si la Iglesia me aceptaría”.

¿Le ha parecido bien esta respuesta bien a Dámaso? pues lo cierto es que no mucho: "Me dice que rece, y me siento defraudado por que le pido la bendición apostólica y no me la da. Le diría que revise los casos y entienda a las personas", son las palabras de Dámaso, viviblemente decepcionado.