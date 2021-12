Todos los detalles de la ruptura de Julia Janeiro y Álex Balboa: “A Julia le gusta mucho gustar”

En exclusiva , Laly Bazán ha hablado con los micrófonos de ‘Socialité’ y nos ha confesado que Juls no lo estaría pasando nada bien tras su ruptura con Álex Balboa y que su madre María José Campanario habría viajado a la capital para poder estar a su lado . Recordemos que María José ha dejado claro que su prioridad en este momento es estar junto a su hija. Una información que dio junto al anuncio de su próxima maternidad.

Desde hace unas semanas, Julia Janeiro y el futbolista Álex Balboa ya habían estado dando pistas de su ruptura en redes sociales. El 25 de octubre fue el momento en el que los enamorados hicieron pública su relación y tan solo 3 tres meses después se hacían su última muestra de cariño en redes sociales. Desde el 23 de noviembre, no hay ni rastro de conexión y en la última publicación de Álex del pasado día 30, Julia ya no le habría dado un me gusta.