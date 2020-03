El testimonio de Elisa llega al corazón de María Patiño: tiene 91 años y ha perdido a su hija por el coronavirus

En medio de la difícil situación que la pandemia del coronavirus ha generado en España, algunos rallos de luz nos hacen ver descubrir la mejor faceta del ser humano. Muchos ciudadanos intentan aportar su granito de arena y, como es el caso de Sara, ayudan a sus vecinos más mayores haciéndoles la compra para que no tengan que salir de casa. “Vivo sola en Madrid, tengo a la familia afuera y hablando con mi madre, pensando en que puedo ayudar se me ocurrió esto”, nos cuenta la solidaria joven.

Pero Elisa no pierde la sonrisa y ha conmovido a ‘Socialité’: “Es impresionante con la energía que ha transmitido esta señora la situación tan complicada que está viviendo. Me gusta mucho Elisa. Me parece emocionante”, ha comentado María Patiño sobre esta valiente mujer.