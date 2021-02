‘Socialité’ le dio la oportunidad a Kiko Rivera para que pidiera perdón a María Patiño y reflexionara sobre los insultos que le había dedicado . El hijo de Isabel Pantoja no quiso intervenir en directo en el programa pero le ha escrito a la presentadora.

En su mensaje, Kiko le pide perdón a María con las siguientes palabras: “Querida María. Ese vídeo es de hace más de quince años. Evidentemente, hoy en día, no pienso así. Puede entender tu enfado pero no me lo tengas en cuenta, ya que es de hace bastante tiempo, en una situación complicada para mí”.