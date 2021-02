La respuesta de María Patiño a Kiko Rivera

“En el 2021 me has dado la razón profesionalmente y es lo que me importa, luego subjetivamente, te puedo parecer fea pero te recomiendo que aprendas a tratar bien a las mujeres”, decía a Kiko Rivera.

Por otro lado, se quejaba de que hayan tenido que meterse en su “camión de la basura” para encontrar lo más normal del mundo: que ha hecho lo que le ha dado la gana, cuando le ha dado la gana, donde le ha dado la gana y con quien le ha dado la gana: “Eso no me lo han permitido y lo han reconvertido en algo negativo”, reprochaba a los tres.

Antes era más vulnerable, este tipo de cosas le han costado “muchas lágrimas” y “mucha humillación”, pero ya no: “He hecho lo que he querido y como he querido, me siento más fuerte que nunca (…) Es muy duro que te desprecien y te humillen por hacer lo que quieres de una manera lícita”.