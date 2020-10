Además, nos dice que a sus amigas nunca le gustó Tom y que Melyssa se encuentra mucho mejor tras este mal trago, que quiere tomar las riendas de su vida: "La vemos con más fuerza y con muchos proyectos con la ropa ". También nos hacemos eco de la primera aparición pública de Melyssa, en el estreno de la nueva película de Mario Casas, 'No matarás'.

Melyssa, ¿de nuevo enamorada?

Echamos un vistazo a las redes sociales de Melyssa y comprobamos que ha hecho un viaje a París, la ciudad del amor. Además, escribe en Instagram mensajes como "justo cuando no lo pido, la vida me lo entrega" o "qué bien sabe lo que no te esperas". Estaremos muy pendientes.