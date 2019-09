Kiko Jiménez cuenta por qué traicionó a Mila: "No tenemos mala relación, pero tampoco buena"

En cambio, parece que Kiko y el Cejas no le tienen la misma estima. De hecho, como ha contado Javier de Hoyos en ‘Socialité’, el ex de Gloria Camila ha dicho que él no tiene “una relación mala con Mila, pero tampoco buena”. Por eso prefiere que se exponga al veredicto del público ella en lugar de Irene.