Mónica Hoyos, desesperada porque una mujer ha okupado su apartamento: "Vete de mi casa"

Mónica Hoyos ya no sabe qué hacer para sacar a una mujer que está de okupa en un apartamento que tenía alquilado. Asegura que no aguanta más, que le debe unos 10.000 euros (pagaba 750 euros al mes y no paga desde noviembre) y grita a los cuatro vientos que quiere que se vaya. Pero ella no se va.