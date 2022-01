La hija de Natacha Jaiit (GH 6) habla de la muerte de su madre: "No se suicidó, la mataron"

A finales de febrero del año 2019, la concursante de la sexta edición de 'Gran Hermano', Natacha Jaitt , fue hallada muerta a los 41 años de edad . Se llegó a decir, en un primer momento, que la causa de su muerte estaba provocado por un "posible accidente cerebrovascular producido por la ingesta de alcohol y cocaína ", según el informe médico . Antonella Olivera, hija de argentina, rompe su silencio: piensa que no se suicidó, sino que fue asesinada .

La muerte de Natacha Jaitt siempre ha estado envuelta en misterio y polémica. Desde un primer momento, los jueces no descartaron ninguna hipótesis para no tirar por tierra la teoría de una posible muerte no relacionada con el suicidio. La sombra del homicidio siempre ha estado presente y por eso tanto Antonella como Ulises, hermano de Natacha, siempre se han mostrado dispuestos a llegar al fondo de este asunto. Hablamos con la hija de Natacha Jaitt.