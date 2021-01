El padre de Marina le tira los tejos a María Patiño y le dice cómo de dotado está

“Me gusta muchísimo María, su forma de ser, su fuerza, estoy dispuesto a darle lo que ella me pida ”, así de directo se muestra con nuestras cámaras. José Luis asegura que ha llegado a coincidir con Patiño en el pasado, en Sevilla, pero que nunca han llegado a hablar.

Pero lo que más ha sorprendido ha sido que, a raíz de las declaraciones de una exnovia de Isaac (que confesó que el tentador del reality estaba muy bien dotado ), el padre de Marina ha querido decir algo al respecto: “A lo mejor a María Patiño le interesa saber cómo la tengo yo ... Normal, me considero que tengo un tamaño estándar pero tengo otras cosas que gustan mucho”, asegura.

“María tengo muchas ganas de conocerte, aquí estoy para lo que necesites, aquí me tienes. Me pareces una tía con fuerza, con coraje, a mí me gustan las mujeres así”, ha sido su mensaje final.