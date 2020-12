Teresa Rivera interviene indignada en 'Socialité': "Decir que mi hermano está abandonado es de personas inhumanas"

“Se murió Paquirri y aquí no apareció más nadie”, dice uno de los vecinos de Riverita y es que muchos de ellos apuntan a que su familia, a pesar de las apariencias, no se habría preocupado de él.

La polémica surge a raíz de la visita de Kiko Rivera a su tío. Acudió a la vivienda en compañía de sus hermanos, Francisco y Cayetano Rivera, y es que debido a la guerra familiar que han tenido con los Pantoja, no se conocían.

“Antes del boom, de que viniera Kiko Rivera, no había venido nadie”, nos dicen también dejando caer que desde que las cámaras han hecho su aparición, le han hecho “un lavadito de cara” a la fachada principal de la vivienda.

Minutos después y visiblemente alterada, su hermana intervenía en directo en ‘Socialité’: “Dicen que mi hermano está abandonado, pero la persona que está hablando no sabe lo que dice”, se quejaba Teresa.

Y es que Teresa asegura que están pendientes de su hermano: “Somos una piña, que digan que está abandonado es de personas inhumanas, que no me vengan contando historias que no existen”.