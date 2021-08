Amor Romeira se abre en canal en ‘Solos on the beach’: habla de su sordera y de las secuelas de su apuñalamiento

Después de la salida de Fati, Amor Romeira se ha convertido en la nueva compañera de Iván Díaz en el pisito de ‘Solos on the beach’. La canaria ha llegado con muchas ganas de hablar y, con el bañador puesto, se ha lanzado a una larga conversación con su nuevo amigo, al que le ha contado aquel traumático día del año 2012 en el que fue apuñalada en plena calle por una mujer en las Islas Canarias.

Iván, que no sabía nada de ese mediático episodio, ha alucinado cuando Amor le ha mostrado la cicatriz con los 21 puntos que le tuvieron que dar a causa del puñal que le clavó una mujer totalmente desconocida para ella. “Nadie sabe por qué lo hizo”, le ha dicho y también le ha contado que, finalmente, dicha criminal acabó muriendo en la cárcel por un ataque de asma que le causó asfixia.

“En mi casa somos sorditas y yo no tengo ningún problema en llevar audífonos, es como quien necesita gafas para ver. Yo tengo los dos oídos malos, pero hay uno que se me está rehabilitando, así que no voy a estar así toda la vida”, le ha dicho a Iván, ¡con quien parece que ha iniciado una prometedora amistad!