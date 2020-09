Anabel revela el consejo que le dio Isabel Pantoja antes de entrar en 'Sola/Solo': "Me dijo que controlara mi genio"

¡ Anabel Pantoja lleva ya más de 48 horas en el 'pisito' de 'Sola/solo' ! Es la primera en estrenarse en este nuevo y revolucionario reality de mitele PLUS . En este tiempo le ha dado tiempo a reír, a llorar y, sobretodo, a echar mucho de menos .

Anabel se encuentra 'Sola' en el piso pero somos muchos las que estamos acompañándola al otro lado a través de mitele PLUS , marcándole retos o decidiendo sus rutinas . Algunos pudieron preguntarle directamente a la concursante. "¿Qué ha opinado tu tía del reality?" , se cuestionaba uno de ellos.

"Cuando le expliqué que iba a entrar aquí le dije que estaba asustada y me dijo que tuviera paciencia. Sobre todo, que respirara muchas veces; que controlara mucho mi impaciencia, genio y carácter ; pero que fuera tal cual soy yo en mi casa y en la suya", revelaba Anabel.

No fue lo único que le dijo la tonadillera a Anabel. Isabel Pantoja le dio muchos ánimos para que aguantase el máximo tiempo posible: "Que aguante hasta cuando pueda, que siempre tengo que estar bien y que no me quiere ver mal", añadía