Bea se confiesa con Marta Peñate

Bea le explico a Marta las causas que le había llevado a dejarse guiar por sus sentimientos. “ Tenía que pasar esto para yo poder salir de esta relación . No esto… algo heavy que nos doliese y que cortase de raíz”, explicó. Según la ganadora de ‘GH 17’, ella y Adrián no estaban bien como pareja, pero ninguno de los dos se atrevía a dar el paso de acabar con la relación.

Marta pasó por algo muy similar con Lester en ‘La isla de las tentaciones 2’. Venían de 11 años de relación y ya llevaban un tiempo muy mal, pero seguían adelante. Así que para que no hubiera vuelta atrás, Marta se dejó llevar con Dani. A pesar de todo, la canaria sabe que no es la mejor forma de hacer las cosas y así se lo ha dicho a Bea. “Pienso que no está bien hacer lo que has hecho, pero hay veces que esas son las medidas que tienes que tomar para zanjar algo”, le dijo.