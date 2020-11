El desafortunado comentario de Gianmarco a Katherine al ver su foto de graduación: "¿Por qué ibas disfrazada?"

El de Bolonia ha aprovechado la cena para contarle a Katherine cómo estaba viviendo su estancia en 'Solo'. " Estas experiencias son bonitas por que las disfrutas como si no hubiera mañana . Ya sabes que van a terminar y que no van a ser eternas. Aquí nunca paras de conocerte. Aunque al hacer tantas cosas, tampoco tienes mucho tiempo. Yo he entrado muy contento y voy a salir super contento. No he tenido momentos de decir: ‘Me vuelvo loco", le ha confesado él ganador de 'El tiempo del descuento'.

"Cuando me fui de aquí, me fui con la sensación de volver a verte, pero después vi el poli y me quedé descolocada. Las respuestas que diste, no sé…", se ha sincerado la joven. "Te hicieron una pregunta que era: ¿Has tenido més feeling con Kathy del que creías? Dijiste que no. Que era una chica simpática, que habías estado bien, pero que no habías sentido más feeling. También escuché que había tres chicas a las que sabías seguro que querías ver".