Lester es el nuevo habitante del pisito de 'Solos'

Marta y Lester fueron novios durante once años

Lester espera un hijo con su nueva novia, Patricia

Lester Duque es el nuevo habitante del pisito de 'Solos'. Tras convivir con Noel Bayarri, Marta Peñate tendrá que compartir piso con el que fuera su novio durante once años. La exconcursante de 'Gran Hermano 16' se ha puesto firme nada más recibir al nuevo participante del reality.

"Yo no voy a ser tu pringada, no va a ser como en el confinamiento", ha advertido a su ex. "Aquí hacemos todo a medias". "Tenía miedo de que metieran a Mayka, al saber que eras tú me he alegrado", ha confesado. "Te lo has tomado bien, pensé que te lo ibas a tomar peor", le ha dicho él. "Claro, todos tenemos derecho a estar aquí", ha respondido ella.

"He hablado bien de ti estos últimos días, me llevan a decir hace una semana que vienes tú y me voy por la salida de emergencias. He sufrido mucho contigo, pero en el fondo se me ha ido el rencor", ha contado la exconcursante de 'La casa fuerte.

Cuando ha salido el tema de las infidelidades, Marta ha querido sincerarse con Lester. "Yo te puedo contar cosas también si quieres que así me libero, estuve sin dormir una noche", ha comenzado diciendo. "Pues la misma que se me quedó cuando me enteré que te habías liado con Aless Livi", ha respondido él.

"Yo no me enrollé con Aless Livi, fue un pico y no estaba contigo. Es el momento de que aceptes tus errores y te vayas con la conciencia tranquila. Yo por ejemplo me enrollé con nuestro jefe. ¿Tú te acuerdas?", ha confesado la canaria. "¿Enserio? Pero si era muy feo tía", ha dicho Lester con la cara desencajada. "Vas de santita y me pusiste los cuernos nada más empezar la relación y luego otra vez. ¿Cómo te pudiste enrollar con el feto ese si te metí a trabajar yo ahí? Mira que me las olisqueé".

"Fue cuando querías volver conmigo y me quisiste dar un beso y yo dije: ‘no puedo hacer esto’. Mira si soy noble que no puedo poner cuernos", se ha defendido Marta. "¿Como que no? Pero si me pusiste los cuernos delante de toda España en 'La isla de las tentaciones' con el feo ese", ha aclarado el de Las Palmas.

"¿Que Dani es feo?", se ha extrañado ella. "Para mí es una cosa pequeña con la cabeza grande y la cara rara, igual yo a él le parezco feo, o guapo, no me interesa la verdad", ha cargado Lester contra el de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. "A mí me ha molestado que hayas ido por detrás a decir a la gente que soy de una manera que tú sabes que no soy".