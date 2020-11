El Maestro Joao asegura que se le apareció Paquirri y que le dio un mensaje para Kiko Rivera: “Señaló la habitación donde estaban sus cosas”

Joao y Kiko estaban haciendo un directo de Instagram y el maestro le contó al DJ que se le había aparecido su padre, el torero Paquirri. “Le dije: ‘Quiero que sepas una cosa, se me ha aparecido la figura de tu padre”, comenzó contando el vidente. “Yo me sentía que estaba dentro de Cantora y arriba de una escalera veía a tu padre. Y me enseñaba una puerta ”, continuó. Cuando le contó esto, Kiko empezó a ponerse nervioso.

La razón de los nervios de Kiko es que nadie sabe dónde está esa escalera ni la estancia a la que se refería Joao, que era “el cuarto de soltero” de Paquirri. El DJ le contestó así, según relata el maestro: “En ese cuarto no entra nadie. No puedo creer que tú sepas y que te esté señalando ahí”. Kiko no quiso que siguiera hablando y Joao no lo hizo, aunque cree que el mensaje que el torero quería transmitirle a su hijo estaba muy claro: “Le señalaba que en esa habitación estaban las cosas que se han encontrado ahora”.