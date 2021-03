Marta Peñate y Lester Duque vuelven a convivir, pero esta vez en el pisito de ‘Solos’. El reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS les ha vuelto a juntar, pero esta vez en un espacio de solo 45 metros cuadrados.

La canaria conoció quién era el sustituto de Noel Bayarri en directo durante el debate de ‘La isla de las tentaciones’ y se tiró al suelo de la impresión . Esa reacción apuntaba a que el mal rollo iba a estar a la orden del día en el pisito, pero parece que Marta ha hecho caso de las enseñanzas de Noel (le insistió durante toda su convivencia en que no dramatizase tanto y que se mantuviese fría) y nos ha dejado una sorprendente (¡y positiva!) reflexión sobre la entrada de Lester.

Marta ve el lado positivo de la entrada de Lester

Aprovechando que Lester estaba en el baño, Marta reflexionó en voz alta sobre qué le parecía la entrada de su exnovio. Primero parecía molesta: “No tengo a Noel, me lo cambian por Lester…”, se quejaba. A Mojo Picón no le conocía de antes, pero ambos congeniaron muy bien y acabaron haciéndose amigos en el pisito, a pesar que Noel aprovechaba cualquier excusa para picar a Marta.

Pero luego Marta siguió reflexionando y dijo que la entrada de Lester no le parecía tan mal y que no era la peor persona que podía haber entrado (estaba pensando en Mayka). “En parte me alegro, para poder acabar bien con él”, explicó la canaria.