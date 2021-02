Marta Peñate y Noel Bayarri, nuevos concursantes de ‘Solos’

Marta Peñate y Noel Bayarri son los nuevos concursantes de ‘Solos ’, el reality que puedes seguir en exclusiva a través de mitele PLUS . Los dos toman el relevo de Rafa Mora y Macarena Millán, sus antecesores en el pisito, y se embarcan juntos en este reality de convivencia. Será todo un reto para ellos porque deberán pasar los próximos días en un espacio reducido, de solo 45 metros cuadrados, donde estarán todo el día juntos y no habrá espacio para la intimidad ni para desconectar del otro. ¿Se llevarán bien o saltarán chispas?

Marta y Noel ya tienen experiencia en realities, pero ninguno como ‘Solos’. Aquí tendrán que aprender a lidiar con las manías y costumbres del otro y esforzarse por llevarse bien si no quieren que su estancia sea un infierno. Si no lo hacen, no encontrarán ningún lugar en el que evadirse ni desconectar.