Miriam Saavedra ha sido colaboradora de ‘Sálvame’ en varias ocasiones e incluso tuvo una sección propia en la que hablaba con políticos (sin tener mucha idea del tema, todo hay que decirlo). Tras un tiempo compartiendo plató, charlas y discusiones con ellos, es hora de que la inquilina del pisito de ‘Sola’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS , ponga las cartas sobre la mesa y nos diga qué es lo que verdaderamente opina de Lydia Lozano, Kiko Hernández y compañía.

La princesa inca estaba buscando en el a la carta de mitele un programa de 'Sálvame' en el que saliera Lydia Lozano . Precisamente es esta colaboradora la que mejor le cae a Miriam. Pero también tiene buena opinión de Belén Esteban y Kiko Hernández . De los demás no nos ha contado nada, sino que se limitó a decir una frase que nos permite leer entre líneas: “ Los demás son irrelevantes ”.

Lo que sí sabemos es que hay al menos uno de los habituales del programa de las tardes de Telecinco al que Miriam no traga: Rafa Mora . Ayer la visitó en el pisito y ambos estuvieron discutiendo y lanzándose indirectas y ataques la mayor parte del tiempo, hasta el extremo de que Miriam llegó a pedirle que se fuera de su casa.

Lo que tienen en común Miriam y Lydia Lozano

Según la peruana, ella y Lydia Lozano tienen algo en común: que las dos lloran mucho. Aunque si fuese una competición, tiene claro quién de las dos se llevaría la medalla: “Ella ya me gana siempre”. “Lydia ya me supera en llorar, pero además ella llora cuando sus compañeros se meten con ella, da mucho coraje eso, pobrecilla”, explica. Por todo ello, dice que Lydia le cae “fenomenal, me parece una tía estupenda”.