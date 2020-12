Un teléfono móvil: el motivo del fin de la amistad entre Sofía Suescun y Marta Peñate

La navarra ha desvelado el motivo de la enemistad entre las exconcursantes de 'GH 16'

Maite Galdeano ha hablado desde el pisito con uno de sus grandes apoyos en 'Gran Hermano 16', Han. La navarra y el chino han disfrutado de una divertida videollamada en la que han recordado los grandes momentos que vivieron en el reality.

"¿Hablas mucho con Marta Peñate?", le ha preguntado Han. "Terminaron como el rosario de la Aurora, a veces te llevas decepciones de las personas. A mí me caía muy bien, no la he quitado de Instagram. Se empezó a hacer muy amiga de la Sofía, pero ya sabes que a ella le gustaba mucho alardear, que tenía mucho decía…", ha comenzado contando 'La elegida de Dios'. "Resulta que rompe una cosa de valor y no la quiere pagar. Le rompió el teléfono a la Sofía, que no tiene un teléfono de cien euros, es de papela".

"Bueno pero por un móvil...cuando salió de 'Gran Hermano' Sofía se podía se podía permitir mil móviles", ha comentado Han. "No es lo que valía, es el detalle, yo como soy tan responsable conmigo misma, le rompo algo a alguien y no podría dormir hasta que se lo pague. No puedes hacerte la loca y escurrir el bulto. Yo no podría descansar, aunque valga un euro", ha querido hacerle entender Maite.

"Pero ella que es una persona que está siempre diciendo que su madre tiene, y su abuelo tiene. Que eran de papela. Y que te compras mínimamente cosas de dinerales y dinerales y luego no reacciones. No lo entiendo Han, me parece muy feo", insistía la de Pamplona.

"Le mande un audio y le dije que le pagara el teléfono o que se acaba todo. Se hizo la loca, nos dijo que se lo iba a pagar y que nos apreciaba mucho. Sofía no le dejo de hablar, fue ella misma la que por no pagar prefirió dejar la relación. Sofía ya sabes que no es de hablar, es de observar. Dijo: ‘ A ver la reacción’ y la reacción fue hasta nunca. Es muy feo y muy sucio. Es lo que pasó. Ves cada decepción de la gente…", ha seguido contando Maite.

