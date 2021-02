Marta Peñate y Noel Bayarri han podido hablar con sus seguidores a través de un directo de Instagram. A ambos les ha hecho mucha ilusión, aunque algunos de los comentarios no le han hecho gracia a la canaria… porque iban dirigidos contra Tony Spina. El italiano es el rollete de Marta, pero hay a muchos fans que no les gusta esa pareja. La exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ ha querido saber por qué y ha dicho: “¿Si a mí me gusta Tony por qué a ellos no?”