Ana María Aldón rompe a llorar al recordar cómo reacciono su hijo cuando regresó de 'Supervivientes': "Me dijo que no era la misma"

"Ahora estoy adentrándome en las emociones en lo que yo he sentido aquí, pero mas profundamente, ya no es el paraíso y tal. Recordando la pena, el paraíso. Tengo en la cabeza ahora a mi hijo", explicaba la exconcursante sin poder contener las lágrimas. "Lo pasé muy mal. Yo vuelvo y él me nota muy cambiada, o simplemente no me reconoce. Estuvimos casi sin vernos cuatro meses. Me mira y me dice: ‘¿Qué te pasa? No eres la misma”.