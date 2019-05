Isabel Pantoja, emocionada y muy agradecida tras la salvación: “Me hace muchísima ilusión”

En ‘SV: Tierra de Nadie’ , Isabel Pantoja se salvó de la nominación tras ser la más votada por la audiencia, dejando la expulsión en cosa de tres: Chelo, Carlos Lozano y Albert. “Yo no me lo esperaba la verdad. Esto es muy bueno como mujer, como persona, así sabes cómo te quieren, te demuestran cómo te quieren. La semana pasada me encontraba peor, ya veremos a partir del jueves” , comentaba Isabel al llegar a la isla tras la salvación.

“La audiencia ha decidido que me quiere tener aquí y me hace muchísima ilusión porque confían en mí o me tienen cariño y me quieren. Me siento súper feliz, la verdad, no sé cómo agradecerlo”, aseguraba la tonadillera sin poder contener la emoción.