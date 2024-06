Alicia Peña revela qué cree que va a descubrir Jorge Pérez en su regreso a Honduras

Antes de poner rumbo a Honduras, Jorge Pérez explicó a un reportero de 'Europa Press' en el aeropuerto que "en principio" no estaba previsto que su mujer, Alicia Peña Humada, le defendiera en plató como sí que hizo durante su paso por 'Supervivientes 2020', pero que no descarta que la madre de sus cuatro hijos dé un paso al frente en algún momento si su paso por 'Supervivientes All Stars' se alarga.