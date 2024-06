Supervivientes All Stars | Última hora, en vídeo (24/06/24)

Laura Madrueño vuelve al frente del 'Última hora' de 'Supervivientes All Stars', con imágenes inéditas del frío recibimiento de Adara por su compañeros tras decidir no abandonar el reality, así como declaraciones muy sentidas de Bosco sobre la que fue su pareja. Además, Laura nos cuenta cómo están siendo las primeras horas de convivencia de estos All Stars (24/06/2024).