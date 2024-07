Tony Spina recuerda lo que Kiko Jiménez opinaba de Sofía Suescun antes de ser su novio

A Tony Spina no le ha sentado nada bien que Kiko Jiménez haya rescatado un vídeo de Telecinco.es en el que Marta Peñate critica a Jorge Pérez y asegura que le ha puesto "los cuernos" a su mujer Alicia Peña Humada. El andaluz ha sacado a la luz este vídeo porque considera que la canaria ahora defiende y alaba al ex guardia civil para ir en contra de Sofía Suescun y no porque haya cambiado de opinión realmente.