La rivalidad de Marta y Sofía no se ha calmado desde que su amistad se rompiese en ' El Oráculo de Poseidón'. Las dos concursantes estrellas de los realities no han parado de discutir durante el mes que llevan en 'Supervivientes All Stars'. Después de que Abraham y Sofía se comiesen la tarta y no compartiesen la recompensa con el resto de concursantes, Marta ha tenido a la hija de Maite Galdeano entre ceja y ceja.