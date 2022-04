Al llegar a su playa, la concursante terminaba hecha un mar de lágrimas y es que se siente mal por no haber terminado el juego. "Pensaba que ya se acababa, he hecho el ridículo" , le explica a sus compañeros y esos le animan y terminan con un aplauso para que se vena arriba.

Además, las nominaciones también llegaban en una gala llena de sorpresas y tras esto, Rubén le reprocha a sus compañeros sus votos. "No me conoces", asegura él a Anuar Beno y este le explica que "es algo lícito". "Juan y yo sabíamos que íbamos a salir nominados", asegura Montesinos y Tania se sincera sobre sus motivos de las nominación: "No es que tenga más o menos afinidad contigo, lo que me molesta es que no tengas la actitud y las ganas que tenemos el resto".