Como cada jueves, Jorge Javier Vázquez ha presentado a los colaboradores de la gala de 'Supervivientes' en la primera parte, solo emitida en Miteleplus. Al llegar a Sergio, el hermano de Lara, el presentador no ha podido evitar hacerle una confesión: "Te voy a decir una cosa, te he visto en Tinder", se ha reído. "¿Y me has dado match o algo?", ha bromeado él. "Sí, estoy...bueno. ¿Igual que muchos, no?".