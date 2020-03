Cristian se sincera sobre Sofía Suescun y Maite Galdeano: "Mi hermana mantiene a mi madre"

Cristian habla de la relación que tiene con su madre y su hermana

Cristian Suescun ha hablado con Elena sobre la relación que tiene con su hermana, Sofía Suescun, y Maite Galdeano. "Con mi hermana siempre me he llevado bien, con mi madre he tenido algún rifirrafe", le adelantaba.

Cuenta Cristian que cree que su madre "se pasa a veces" con él debido a que siempre quiere que todo se haga como ella dice. Además, revelaba que es Sofía Suescun quien mantiene a Maite Galdeano.

"Mi hermana no sale, no fuma, no bebe y la mantiene. Tuvo fibromialgia y la han incapacitado. Ella es ahorrar ahora y que se gaste la cría los dineros", le confesaba a Elena, que se quedaba atónita.

Con mucho respeto, la concursante criticaba lo que hacía Maite. "Yo de mis hijos no cojo un duro. A veces Adara me quiere invitar porque yo soy mileurista, pero luego me siento fatal. Mi corazón no me dejaría que me mantuviese", le decía.

Maite: "Estoy conociendo más a Cristian gracias al reality"

En el plató, Maite no se cortaba a la hora de reconocer que deja que la mantengan. Además, añadía que estaba conociendo más a su hijo gracias a 'Supervivientes'.