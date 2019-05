Fabio y Violeta rompen la relación tras una dura discusión: “Yo no voy a entrar en una discusión de quinceañeras”

El conflicto entre Violeta y Dakota por un champú fue más allá y a Fabio le cayó la del pulpo. Violeta no entendió que Fabio no la defendiera y que encima le llamara “niñata” delante de todo el grupo, motivos más que suficientes para romper la relación.

Violeta no dudó, incluso, en devolverle el anillo que el argentino le había regalado por su cumpleaños . “Tienes 15 años, Violeta, 15. Conmigo no hables más”, le decía Fabio muy disgustado.

“No quiero que me defienda pero él le tendría que decir a ella: ‘a mí no me metas’. Nunca he escuchado que le diga nada de eso”, seguía reprochándole Violeta.