¿Estrategia o química? Los concursantes de 'Supervivientes' observan el acercamiento de Hugo Sierra e Ivana Icardi

José Antonio Avilés no entiende nada. Dice que antes de empezar su aventura en 'Supervivientes', Ivana aseguró que no tendría nada con Hugo Sierra porque es el exnovio de Adara, que a su vez mantiene ahora una relación con Gianmarco, que fue amigo 'especial' de Ivana. Sin embargo, hay quienes ven un acercamiento y atónitos, José Antonio, Ana María y Elena no daban crédito a lo que veían: “¿Perdona?” “¡Ohhh!”