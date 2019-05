Jorge aclara la polémica con la lata de Isabel Pantoja: "La organización ni el equipo médico suministra latas de comida a ningún concursante"

Colate aseguró que encontró una lata en el saco de Pantoja

Isabel Pantoja ha explicado que se la dio un 'Pirata Olvidado'

Albert, Mónica y Colate han desconfiado de la cantante

El presentador ha preguntado a Isabel si se la encontró en la playa y ella ha reconocido que se la dio un ‘Pirara Olvidado’: “Pero no puedo decir ni quién ni cómo ni cuándo”. Sus explicaciones no han terminado de convencer a sus compañeros y Albert le ha cuestionado por qué no dijo nada: “Tenía una razón que cuando salga de aquí si quieres te lo explico”, ha contestado ella.

Jorge le ha pedido que afronte el problema en directo y la tonadillera ha reiterado su versión: “Jamás he metido la mano en el arcón para coger la lata. Pedí por favor que necesitaba proteína porque me iban a hacer una analítica y esa lata me la encontré”.

Además, Isabel ha descubierto que, no solo Colate le abrió la lata, sino que también Mónica Hoyos comió de ella: “Pero tú me dijiste que te la había dado el doctor”, le ha replicado Mónica. Isabel ha dicho que fue a través del médico y “no él directamente”, pero sus palabras han provocado que Jorge deba intervenir de nuevo: “Esa prescripción no es cierta”.