Isabel Pantoja, muy emocionada, manda un mensaje antes de 'Supervivientes': "Todo para mí es nuevo, espero no defraudaros"

Isabel Pantoja ya está en Honduras. La concursante de 'Supervivientes' ha grabado dos emotivos vídeos en su cuenta de Instagram para despedirse de su familia y pedir apoyo a sus fans en una aventura que "tanto ha deseado desde hace muchísimo tiempo". "Espero no defraudaros, intentaré hacerlo lo mejor posible". Unas primeras horas que está viviendo con nervios y mucha emoción y en los que pide a su familia que "estén bien" y sobre todo que "no se olviden de ella".

Un mensaje dirigido a "su querida familia, amigos y fans" en las últimas horas antes de embarcarse "en la aventura que tanto he deseado desde hace muchísimo tiempo". "Espero no defraudaros, intentaré hacerlo lo mejor posible. Todo para mi es nuevo. Pido de corazón que me apoyeis, que penseis que es la primera vez que hago algo distinto a lo que es mi profesión, que es cantar. Yo estaré siempre en directo a través de las cuentas oficiales del programa de Supervivientes y en todos los programas de Telecinco."