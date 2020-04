Julián Requena celebra la expulsión de Fani: "Eres una arrabalera y España se ha dado cuenta"

Desde que comenzó 'Supervivientes 2020', Julián Requena dejó claro que sería uno de los grandes detractores de Fani fuera del programa. El que fuera uno de los tentadores de 'La isla de las tentaciones' no ha dudado en atacar a su compañera de reality cada vez que ha tenido oportunidad. La audiencia decidió que la novia de Crhistofer fuese la última expulsada del concurso y el valenciano no pudo ponerse más contento.

"No quiero escuchar a Estefanía porque estoy harto. Mal educada, ordinaria, aprende a respetar a las personas, aprende a hablar, da ejemplo que tienes una familia. No te metas en la vida de los demás, métete en la tuya que nos tienes hartos. No se puede ir así por la vida, estoy harto de que personas como ella tengan oportunidades tan valiosas y otras personas como mi amigo Ferre no", comenzaba diciendo al principio de la noche Julián.