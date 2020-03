Julián de 'La isla de las tentaciones' arremete contra Fani: "Solo le importa el dinero, no tiene escrúpulos"

Desde que comenzó 'Supervivientes 2020', Julián Requena dejó claro que no iba a ser uno de los apoyos de Fani fuera del programa . El que fuera uno de los tentadores de 'La isla de las tentaciones' no ha dudado en atacar a su compañera de reality cada vez que se ha dado la ocasión.

El valenciano se ha posicionado totalmente del lado de Rocío Flores en su guerra contra la novia de Christofer . Durante la cuarta gala, el empresario compartió en Instagram una serie de stories en los que no hablaba nada bien de Fani. " Ay Estefanía… solo le importa el dinero , no tiene escrúpulos y ya está. Es una pena una persona así", comenzaba diciendo al ver la discusión entre la madrileña y la nieta de Rocío Jurado .

"Me encantan las personas que se equivocan y saben pedir perdón y no soporto las personas maleducadas que faltan al respeto e intentan desprestigiar a otras personas cuando en realidad están desprestigiando a sí mismas simplemente por tener esa bajeza y poca educación. Hablo de Estefanía porque no paro de ver que es una persona qué insulta y desprestigia cuando en realidad se está desprestigiando sí misma. Si mantienes una conversación y discutes con alguien vale perfecto pero no acabes la conversación diciendo que te j**** o vete a tomar por c***, pero porque ya vale esos comentarios", explicaba Julián.