La peor superviviente según Mónica Hoyos es Dakota: “Solo he visto broncas e insultos, no me aporta nada”

Respecto al peor superviviente de esta edición, Mónica no ha querido mojarse del todo, pero ha terminado haciéndolo. No le gusta nada la actitud de Dakota y tiene claro que su título de peor superviviente es para ella: “No quiero decir que sea el peor porque igual tiene cosas bonitas que le gustan a la audiencia y que se están viendo desde fuera, pero por lo poco que yo he convivido con ella, sería Dakota. No veo que me aporte demasiadas cosas como superviviente, no veo tampoco que me haga bien en algo, en la comida, la convivencia, la paz, un abrazo… Es la peor superviviente, solo he visto broncas e insultos y a mí eso no me aporta nada”.