Sylvia Pantoja, segunda concursante confirmada de ‘Supervivientes 2021’

Sylvia Pantoja (Sevilla, 1969) es la segunda concursante confirmada de ‘Supervivientes 2021’ ( aquí tienes la lista completa de concursantes ). Nació en Sevilla, es cantante y pertenece a una familia de artistas, como su apellido bien indica. Es prima de Isabel Pantoja … aunque no se lleva bien del todo con la tonadillera.

¿Quién es Sylvia Pantoja?

La cantante pertenece al clan de los Pantoja, pero lleva años enemistada con Isabel . “Ella va por la vida como una diva y yo soy una artista corriente. Cada una tiene lo que busca en esta vida”, dijo de su prima. A pesar del peso de su apellido, Sylvia siempre ha querido ser conocida por su música: “He demostrado que tengo talento, que soy artista y que pertenezco a la saga que pertenezco. No solo está ella”.

La mala relación de Sylvia e Isabel Pantoja

Parece que su mala relación con Isabel Pantoja viene de lejos. En el año 2012, ‘Sálvame’ hizo una investigación para conocer más detalles sobre este asunto. El programa entrevistó a Ángela ‘La Torera’, que explicó que la madre de Kiko Rivera estuvo formando a su prima en Cantora para que fuese cantante, pero que sus planes para ella se truncaron cuando Sylvia recibió la llamada de su primo Chiquetete para que fuera su corista. Isabel le pidió que no se marchara, pero Sylvia eligió su propio camino y se fue con su primo. “Ese fue el motivo del enfado entre las dos primas”, contó Ángela.

Sylvia Pantoja en ‘Cantora: La herencia envenenada’

Luego puso un ejemplo: “Recuerdo cuando llegó el bautizo de Kiko, ella me regaló un vestido blanco y yo ya estaba ensayando para actuar en el convite. Entró Paco y me dijo que lo hacía muy bien y que estaba muy guapa. En ese mismo momento, Isabel fue a ponerse una bata de cola con tanta ansiedad que hasta se rompió una uña, me tenía celos, era ridículo que una artista de su calibre compitiera conmigo”.