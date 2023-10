La respuesta de Carmen Borrego a las duras palabras de Edmundo Arrocet: "Me parece bastante feo que haga esto a tan solo tres semanas"

Leticia Requejo le ha adelantado lo que se va a encontrar en los quioscos mañana de Edmundo Arrocet y Carmen Borrego ha contestado muy rotunda: "Me espero cualquier cosa de Edmundo, me parece bastante feo que haga esto a tan solo tres semanas. Habla en un momento en el que no se puede defender. ¿cuidador de qué? si mi madre cuando estaba con Edmundo no estaba enferma y tenía unas personas en casa que se encargaban de todos los cuidados que se requieren".