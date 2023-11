María Luisa Moreno custodia las memorias de Ángel Cristo: “Me dijo si me pasa algo hazlo público"

Aunque murió en el trayecto, le trasladaron al hospital, donde intentaron reanimarle. A María nadie le daba información porque no era uno de sus familiares y allí fue donde habló con su hijo, aunque nunca había tenido relación con él: “Ángel me pidió que le hablara de su padre y él me dijo ‘¡Qué pena que por culpa de mi madre yo me he perdido los últimos años de vida de mi padre!’. Y luego se enfadó conmigo”.