"Mi opinión no importa, pero estoy seguro de que alguno de los que están ahí dando la cara les va a alegrar saberlo. Acabo de ver el programa y me ha parecido fabuloso", ha comentado el humorista, que ha felicitado "a todo el equipo" por haber conseguido un debut tan satisfactorio: "Los reporteros y la dinámica del plató me hacen augurar un programa que no solo será interesante o divertido sino imprescindible para comprender qué está pasando".