Pablo Carbonell, el que formase parte del equipo de 'Caiga quien caiga' en su primera etapa, ha vuelto a coger el micrófono de nuestro programa y ha ido a los 'Army Awards 2025', premios de internet más divertidos y bizarros: "Me parece increíble estar haciendo este trabajo 22 años después, me he convertido en mi propio meme".