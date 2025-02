En el año 2023 ya no llevan vidas tan similares como antes. Viven en Perú, ambos con pareja, pero Fran tiene una solvencia económica que no tiene su hermano. Por eso, él y su novia deciden irse a España para buscar una vida mejor. A Fran le sorprende que su hermano le hubiera ocultado durante un tiempo su intención de mudarse a España.

Antes del viaje, José pide a Fran dormir dos noches en su casa. Se llevó a dos perros que hacían sus necesidades en la casa, lo que los llevó a discutir: “Si no quieres a mis perros, no me quieres tampoco a mí”, le llegó a decir. Se inicia aquí un distanciamiento que se alarga hasta hoy. ¿Pero ha tenido alguna otra cosa que ver?