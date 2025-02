Una vez en plató, es el momento de que Catalina le dé su mensaje a su madre: “Quiero que sigas luchando. Estoy orgullosa de todo lo que has superado. Yo sé mejor que nadie todo lo que has superado, pero tienes que seguir luchando, te queda mucha vida. Eres muy joven, no te avergüences de cómo estás”.

Rosario, por su parte, dice que no pide ayuda psicológica porque cree que no le pueden ayudar: “Esto no es de ahora, es un acúmulo”. En este momento, Jorge Javier Vázquez intenta hacerle ver que debe poner remedio a lo que está sucediendo, sobre todo por su hija. Catalina remata este intento por parte del presentador:

“Necesitas ir a un psicólogo y, hasta que no aceptes las cosas como son… Tienes miedo de que la gente no te acepte, pero la que no se acepte eres tú. Eres incapaz de estar orgullosa de todo lo que has luchado. Sí, tienes limitaciones, tu vida ha cambiado mucho, pero tienes que vivir con ello. Hasta que no lo aceptes, no puedes pretender que la gente se quede a tu lado. O pones ganas para seguir viviendo o la gente no la puede poner por ti. Compartir la vida con una persona que no quiere vivir es complicado y cuesta mucho”. ¿Empezará Rosario a quererse y a cambiar de actitud?