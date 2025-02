Los concursantes, en shock tras la expulsión de Ibai en 'Next Level Chef'

Con tres piezas de atún y los consejos del chef Ángel León (cuatro Estrellas Michelin), los concursantes en riesgo de expulsión han tenido que cocinar un plato libre para convencer a los jueces de que merecían seguir en la competición. Uno de ellos era Ibai, que junto a Jaime y Roro hacían todo lo posible en los fogones de 'Next Level Chef' para no salir expulsados. Finalmente, ha sido Ibai el elegido por el jurado tras elaborar el peor plato de todos.

El chef cuatro Estrellas Michelín Ángel León describía el plato de Ibai como una "crema de pistacho, con una salsa de puerro": "A esta persona le ha tocado con una pieza que es un manjar, que es la parpatana". Pero había un fallo que para chef no le pasaba desapercibido: "La parpatana venía con un hueso y me ha llamado mucho la atención que no cocinara primero toda la pieza y luego cocinase el plato. Sobre todo, porque ha habido un poco de desperdicio... pensaba que iba a aprovecharlo para intentar darle riesgo al asunto".