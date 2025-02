Ya lo dijo el propio Montoya en 'La isla de las tentaciones': su apellido pertenece a una saga de artistas. Y quizás no le faltaba razón. El plató de 'Fiesta' recibe a Juanlu Montoya, primo del participante del reality que está revolucionando tanto dentro como fuera de nuestras fronteras . ¿Qué opina del fenómeno que está ocasionando su primo a raíz de su paso por este programa?

"El otro día iba por Utrera y me dijeron 'tu primo es más famoso que tú", comenta el cantante entre bromas antes de actuar en una charla con la presentadora y colaboradores del programa. ¿Se esperaba su primo el éxito que ha provocado entre los espectadores? "No se lo esperaba. Le da pena que, por su desgracia, haya pasado esto. Pero bueno, cuernos le han puesto a todos y él al final es protagonista por tu desparpajo".

"Él está mal. Son situaciones encontradas. Está mal por lo que ha ocurrido, por el desengaño amoroso y que lo vea todo el mundo, pero por otro lado está disfrutando...", añade Juanlu. El artista dice que su primo quiere enfocar su carrera como influencer más que como cantante y confiesa que Montoya no está actuando, sino que es igual de intenso tanto delante como detrás de las cámaras: "No va a cambar seguro, él es así".

Juanlu aclara que la familia Montoya no solo es artista o reconocida por el flamenco, sino que su éxito se debe a varias vertientes artísticas y no solo la flamenca: "Somos una saga, pero no solo flamenca. Hay de todo, pero él tiene ese estilo gitano porque su abuela es gitana y eso es muy bonito". Para rematar, cuenta el cantante que su primo le llamó el otro día cuando vino a Madrid y le dijo "primo, estoy aquí y ni la Pantoja".