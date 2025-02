En 'Caiga quien caiga' nos hemos puesto románticos y hemos querido imaginarnos cómo sería si algunos famosos de nuestro país fueran a cenar al restaurante de 'First Dates' . ¿Encajarían? ¿Tendrían una segunda cita? Las imágenes han sido hechas por Inteligencia Artificial y gracias a ello, hemos podido ver juntos a Puigdemont y Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y María Jesus Montero... ¡y hasta a Jenni Hermoso y Luis Rubiales!

Pedro Sánchez y Puigdemont eran los primeros en aparecer en escena y Pedro Sánchez no lo dudaba: "Claro que quiero una segunda cita con Carles". El expresidente de la Generalitat también decía "sí" a tener una segunda cita con Sánchez. Por último, veíamos un emotivo abrazo entre los dos.

Por último, Yolanda Díaz y María Jesús Montero no se ponían muy de acuerdo en el restaurante de 'First Dates': mientras que la primera decía un sincero "paso", la otra aseguraba que "ni con un palo" tendría una segunda cita con Yolanda Díaz. ¡Menudo momentazo hemos vivido en 'Caiga quien caiga'! Unas imágenes que nos han permitido ver a algunos de los famosos que más se encuentran en la actualidad mediática en el restaurante de 'First Dates', programa que dirige Carlos Sobera y que se emite en Cuatro.